Ancaranese e scintille. Ameli: "Due anni di nulla". Cardilli: "Colpa della sinistra"

E’ polemica sulla situazione del Ponte Ancaranese. A pochi giorni dalle elezioni regionali, a battibeccare sulle condizioni in cui si trova l’infrastruttura, oggetto di lavori ormai da un paio d’anni, sono il segretario provinciale del Pd, Francesco Ameli, candidato a sostegno di Ricci, e il sindaco di Colli Andrea Cardilli, candidato invece in appoggio ad Acquaroli con Fd’I. "Sono anni che cittadini e imprese della Vallata del Tronto attendono atti concreti – l’attacco di Ameli –. Dal 2023 ad oggi sono trascorsi oltre due anni di nulla, solo promesse e neppure un mattone. Un rimpallo di responsabilità, di rinvii e la solita generica colpa data alla burocrazia, con il risultato che a pagare il prezzo dell’immobilismo sono lavoratori, aziende e famiglie costrette ogni giorno a convivere con enormi disagi. L’Ordinanza Speciale 122 del 3 luglio scorso chiarisce definitivamente un punto: il ponte storico in muratura non potrà mai essere riaperto al doppio senso di marcia – prosegue Ameli –. Verrà soltanto messo in sicurezza per consentire un transito temporaneo a senso unico alternato, in attesa della demolizione del ponte in cemento e della costruzione del nuovo attraversamento. L’ordinanza di fatto certifica il fallimento della destra e di chi dichiarava che addirittura la stessa Meloni avrebbe eliminato il vincolo della soprintendenza. Dopo due anni di tempo perso in riunioni e comunicati si ammette l’ovvio: l’unica soluzione possibile, a dispetto delle narrazioni immaginarie, è la costruzione di un nuovo ponte a due corsie".

Pronta la replica di Cardilli. "È inaccettabile sentire Ameli parlare di un territorio che non conosce e nel quale non è mai stato realmente presente - afferma il sindaco di Colli -. Viene a fare passerelle in piena campagna elettorale, ma negli anni non si è mai visto ad ascoltare famiglie, imprese e lavoratori che ogni giorno affrontano i disagi del ponte. Questa è la verità che indigna i nostri comuni. Ameli parla di ‘immobilismo’, ma dimentica che il Pd ha governato per decenni sia la Provincia che la Regione senza mai risolvere il problema. Se oggi ci troviamo in questa situazione è anche per le mancate decisioni della sinistra, che ha lasciato marcire le infrastrutture della Vallata. Non solo: la Provincia di Ascoli, che con la precedente Ordinanza 137 era stata individuata come soggetto attuatore dell’opera ed è stata commissariata dal commissario Guido Castelli proprio perché non era in grado di rispettare i cronoprogrammi e di portare avanti l’intervento. L’Ordinanza del 3 luglio ha fissato i passaggi: messa in sicurezza del ponte storico, demolizione del ponte in cemento e costruzione del nuovo attraversamento. È finita l’epoca delle promesse vaghe: oggi c’è un percorso definito e atti concreti"

Matteo Porfiri