Ancaranese, il ponte fa paura

I cittadini chiedono un passo decisivo, affinché si intervenga sul ponte dell’Ancaranese. Il ponte rappresenta una delle preoccupazioni maggiori degli automobilisti. Il ponte è una infrastruttura strategica, vicina allo svincolo del raccordo autostradale Ascoli-Mare e di collegamento interprovinciale e interregionale. Gli automobilisti da anni ormai denunciano le condizioni precarie in cui versa, sotto accusa anche la segnaletica orizzontale degli svincoli. "Per chi esce dallo svincolo proveniente dalla direzione monti mare, si trova al buio con una segnaletica precaria che lo pone in confusione – dichiarano alcuni automobilisti – è necessario intervenire e al più presto per ripristinare le minime condizioni di sicurezza". Il ponte è in condizioni molto precarie e fa paura. La popolazione di Castel di Lama e dei paesi vicini da anni punta il dito sul ponte che unisce le Marche all’Abruzzo e chiede interventi immediati. Si rinnovano le polemiche, ma nonostante tutto il ponte continua a giacere in condizioni molto precarie.

m.g.l.