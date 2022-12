"Ancaranese, ponte da chiudere"

La situazione è ormai insostenibile per quanto riguarda il ponte sull’Ancaranese. "Nelle ultime ore è crollato un ponte a Sant’Omero sulla provinciale 12 – commenta il presidente della Provincia – e questo deve farci ragionare. Abbiamo cercato di rendere partecipi le regioni di Marche e Abruzzo, oltre al coinvolgimento di Legnini e dell’Anas. Attualmente non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta da entrambe le regioni. Quella delle Marche non ha approvato l’emendamento proposto dalla consigliere Casini nonostante fossero a conoscenza di questa situazione da 8 mesi. Non possiamo più andare avanti. L’idea è di realizzare un ponte nuovo che costerebbe 10milioni. Siamo indignati dell’atteggiamento della Regione, tutto questo è imbarazzante. Se non avremo risposte a breve chiuderemo una parte del ponte con tutte le problematiche che ne deriveranno".