Ancaranese, qualcosa si muove. Già partiti i lavori sul ponte

Sono partiti in anticipo i lavori sul ponte dell’Ancaranese per l’installazione dell’impianto semaforico, che permetterà di arrivare nel territorio Piceno agli abitanti del vicino Abruzzo. La chiusura del ponte in mattoni, infatti aveva interrotto l’accesso dall’Abruzzo al Piceno. Le Province rispetto ai tempi previsti del 2 dicembre, hanno dato un’accelerata, la ditta incaricata dalla Provincia di Teramo ha avviato i lavori per la sistemazione stradale del ponte in cemento armato della provinciale 3 Ancaranese. Da ieri mattina sui due lati dell’infrastruttura, sono entrati in azione gli escavatori per realizzare le canalizzazioni previste sulla piattaforma stradale e sono, inoltre, in corso le attività di cantiere volte a consentire l’inversione del senso di marcia. Sul posto, per un sopralluogo, si è recato il presidente della Provincia Sergio Loggi accompagnato dalla polizia provinciale. "Si tratta di interventi propedeutici ed indispensabili alla realizzazione del doppio senso di circolazione, che sarà regolato mediante impianto semaforico con sensori per smistare i flussi di traffico – spiega il presidente Loggi – una soluzione, come noto, scaturita in maniera unanime e condivisa nei tavoli tecnici convocati dall’amministrazione provinciale nelle scorse settimane. Le attività di cantiere proseguiranno, come programmato, il 2 dicembre con la fase di collocazione di nuovi new-jersey in cemento. Tutto ciò per poi provvedere alla collocazione degli impianti di rilevamento semaforico e alla realizzazione del doppio senso di circolazione. Ben comprendo le aspettative e le esigenze della comunità locale e delle realtà produttive – conclude Loggi – e sono in stretto contatto con il presidente della Provincia di Teramo, i sindaci e i soggetti preposti per agevolare le fasi di un iter complesso il cui obiettivo finale, voglio ricordare, è quello di realizzazione un nuovo ponte moderno e funzionale su una direttrice fondamentale per i flussi di traffico produttivi e privati". Intanto il sindaco di Colli del Tronto Andrea Cardilli non abbassa la guardia, bene i lavori, ma il primo cittadino vuole conoscere i dati, dell’Arpam in merito all’inquinamento atmosferico, visto l’aumento del traffico che si registra sulla strada Salaria dopo la chiusura del ponte. Dati che a tutt’oggi non sono ancora disponibili. Purtroppo dopo la chiusura del ponte sulla Salaria si sono registrate lunghe code e intasamenti, soprattutto durante l’orario di punta, che hanno creato gravi disagi a tutta la popolazione e al commercio locale. I cittadini e lo stesso sindaco hanno insistito perché fosse indicata l’uscita obbligatoria allo svincolo di Maltignano, al fine di evitare questi problemi.

m.g.l.