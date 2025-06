"Ancaranese, uno stallo inaccettabile"

Il ponte sull’Ancaranese continua a tenere banco nelle vicende che riguardano il territorio provinciale. Quello sito sul confine tra Marche e Abruzzo resta uno snodo nevralgico per la zona industriale ascolana. Nella giornata di ieri i consiglieri comunali di opposizione hanno reso noto di aver avanzato un’interrogazione, primo firmatario il segretario Pd Francesco Ameli, per meglio conoscere la situazione odierna della suddetta infrastruttura. "Siamo di fronte ad uno stallo inaccettabile – si legge nella nota –. Da settembre 2023 non è stato fatto nulla, nonostante siano disponibili i fondi. Si sta perdendo tempo, con l’ultima conferenza di servizi tenutasi addirittura a dicembre 2024. Da allora silenzio assoluto. Cittadini, lavoratori e imprese subiscono ogni giorno i disagi di un collegamento strategico ridotto a un senso alternato con semaforo. Non è pensabile che questa sia la normalità. Per noi la ragion di Stato e l’interesse dei cittadini vengono prima degli interessi di partito. Non ci stiamo a vedere un’infrastruttura fondamentale diventare ostaggio di equilibri politici o di silenzi strategici. Il sindaco Fioravanti ha il dovere di intervenire, di chiedere conto all’ufficio ricostruzione, di pretendere tempi certi. Non è più tollerabile che non esista nemmeno una data per l’inizio dei lavori". Nel corso degli ultimi tempi proprio la zona di sviluppo economico della città ha dovuto far fronte con una seria crisi economica dalla quale piano piano si sta cercando di uscire. Certamente non favorire il transito in entrata e in uscita di determinati prodotti realizzati dalle importanti aziende ascolane non facilita la ripresa". I consiglieri di opposizione hanno avanzato al primo cittadino di attivarsi immediatamente per sollecitare l’avvio della progettazione definitiva e lo sblocco dell’iter di realizzazione del nuovo ponte.