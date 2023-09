Anche a Cupra arriva il weekend di Marchestorie

Da oggi a domenica Cupra ospita "MarcheStorie racconti e tradizioni dai borghi in festa", giunta alla terza edizione. L’attesa manifestazione è stata presentata ieri in Comune dagli amministratori e rappresentanti delle associazioni coinvolte. "Ringrazio la Regione per averci dato quest’opportunità – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 9.500 euro, che ci consente di offrire, nel mese di settembre, molti eventi di turismo esperienziale. Tante occasioni per vivere il paese alto e di prolungare la stagione turistica. Altro aspetto che mi piace evidenziare è la partecipazione di molte associazioni. Attorno al progetto principale, che è quello teatrale intitolato "Il Capitano e la strega" a cura dell’associazione "Nuova Linfa", ci sono coinvolte tantissime Associazioni del territorio che metteranno in luce le loro attività. Il programma prevede percorsi a piedi e in bicicletta, uscite con catamarani e kayak, ma anche percorsi enogastronomici, laboratori per i bambini, visite al Parco Archeologico con tutti i musei aperti. Tanti eventi che faranno vivere agli ospiti il nostro paese e in particolare il borgo di Marano".