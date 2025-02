Anche Appignano alla Bit di Milano

Il comune di Appignano del Tronto è alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano. "Il nostro piccolo comune – dichiara la sindaca Sara Moreschini, con il vice sindaco Adriana Traini porta l’esperienza del proprio territorio e del Piceno sotto i riflettori internazionali: un’emozione unica! Abbiamo avuto l’onore di rappresentare il nostro Comune, grazie all’ospitalità della Regione Marche, che ha messo a disposizione uno spazio ai Comuni che ne hanno manifestato l’interesse. Abbiamo avuto un’occasione straordinaria per far conoscere ciò che rende unico Appignano del Tronto. Una vetrina di promozione turistica del nostro territorio. Un’opportunità per far conoscere i progetti, l’impegno che ogni anno mettiamo nel rendere la nostra destinazione sempre più interessante per il turista, trovare ispirazione per nuove esperienze da proporre ed essere pronti ad accogliere le sfide che il mondo del turismo ci riserverà. Grazie a questa opportunità abbiamo parlato con passione di tutto ciò che ci caratterizza, la molteplicità dell’offerta della nostra terra: il percorso di realtà aumentata, il Cammino dei Calanchi Grigio Azzurri, i beni culturali, l’enogastronomia e le produzioni locali".