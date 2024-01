"Anche d’estate Ascoli ha tante presenze: merito degli eventi"

Nel panorama ascolano non mancano sicuramente strutture ricettive differenti dagli hotel: la nostra simulazione ha già resa nota la grande disponibilità di b&b nel centro città. Per l’occasione, Valerio Novelli, titolare del ‘B&b palazzo Migliani’, commenta: "C’è stato un bel movimento di turisti ma differente rispetto agli anni scorsi".

Novelli, cosa intende per ‘movimento di turisti differente’?

"Da un punto di vista di flussi le direi che quest’anno, bene o male, siamo stati vicini a quelli dell’anno scorso. Ho notato delle differenze nei periodi. Ad esempio ad agosto c’è stato un calo importante, cosa che negli anni passati (ovviamente parliamo di pre pandemia), non c’era stato, anzi, i mesi di luglio, agosto, settembre, sono i mesi in cui per fortuna la città ha molti visitatori. Il periodo migliore quest’anno è stato invece intorno ad aprile, maggio: mesi di grande affluenza che hanno forse ‘svuotato’ il periodo estivo anticipandolo. Paradossalmente, se noi andiamo a fare uno standard vediamo che le città d’arte, e in questo caso io ci farei rientrare Ascoli, il turismo estivo è minore rispetto a quello degli altri mesi. Ascoli invece, forse anche per la vicinanza con il mare, di solito ha un turismo estivo. Dal 2015 ad oggi, nell’arco di 9 anni, tendenzialmente noi abbiamo avuto una crescita sempre maggiore da maggio fino a ottobre, ma se parliamo del 2023, allora abbiamo notato un flusso , già da marzo fino a novembre inoltrato".

Secondo lei da cosa è dipeso questa cambiamento?

"La differenza credo che sia nella qualità degli eventi che si tengono all’interno della città, io ho notato che ce ne sono diversi e se promossi bene, portano molto movimento. Riceviamo telefonate di persone che vengono qui per uno specifico evento e noi non sappiamo minimamente di cosa stiano parlando".

In maniera generica, che tipo di turista che ospitate?

"Famiglie, per lo più italiani, gli stranieri si sono molto ridotti rispetto agli anni precedenti. Se dovessi essere più preciso direi un 60 per cento dal nord Italia e un 40 per cento dal sud".

A livello di visibilità, come attrae i visitatori?

"Attraverso internet, i social e le pagine apposite, conosciamo organizzazioni di intermediazioni online ma usiamo solo alcune piattaforme".

La concorrenza con gli hotel?

"Parliamo di due tipologie di ricettività diverse, che hanno prezzi differenti e quindi ospitano visitatori differenti. In particolare gli hotel che sono in centro storico di Ascoli hanno un target di persone ospitate molto diverso da quello dei b&b, che invece sono attività extralberghiere e fondamentalmente hanno una ricettività a più ampia fascia, spesso anche semplicemente perché il prezzo è minore. Quello che cambia è l’attività. Poi ci sono situazioni in cui si hanno dei prezzi simili, ma questo quando la qualità ricettiva, non dico sia paritetica, ma comunque di alto livello".

Ottavia Firmani