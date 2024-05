Anche Force tra i castelli della Quintana

E sono sedici. La Quintana si arricchisce di un ulteriore Castello. Nel corteo storico del prossimo 13 luglio, infatti, farà il debutto anche Force. Sarà questa una delle novità che riguarderanno le due edizioni del Settantennale della rievocazione ascolana. Il numero dei castelli, dunque, continua a crescere di anno in anno: l’anno scorso avvenne l’esordio per Castel di Lama, mentre nel 2022 fu la volta di Monteprandone e Montegallo. Insomma, complessivamente nel giro di un biennio sono subentrati nel corteo altri quattro castelli. E, a spingere, c’è sempre Maltignano, che da anni vorrebbe entrare a far parte della Quintana.

Intanto, domenica si sono svolte le prove dei cavalieri. Ogni sestiere ha colto l’opportunità per mettere a punto la preparazione in vista della giostra in notturna, alternando le varie cavalcature. Per Porta Solestà, ad esempio, Luca Innocenzi ha girato su ottimi tempi, in sella ai vari destrieri che ha a disposizione, mentre Denny Coppari di Porta Tufilla ha provato anche il fenomenale Trentino, che con Massimo Gubbini fece il record della pista. La Piazzarola ha visto di nuovo all’opera il giovane Davide Dimarti, scelto dai biancorossi come titolare dopo il ballottaggio con Mario Cavallari, mentre ha fatto vedere buone cose anche Lorenzo Savini di Porta Maggiore. Indicazioni positive pure per Lorenzo Melosso di Porta Romana e Tommaso Finestra di Sant’Emidio. La pista era molto performante, dopo alcuni problemi che erano stati ravvisati dai cavalieri nei test precedenti. La prossima sessione sarà quella del 19 giugno, quando al campo dei giochi si svolgeranno le prove cronometrate, alla presenza del pubblico. La Quintana, ormai, è davvero vicina: e si comincia a far sul serio.

Matteo Porfiri