Anche il bagno in mare. Domenica ’d’estate’, spiaggia presa d’assalto e operatori soddisfatti

Temperature sopra la media di 6 o 7 gradi, la Riviera delle Palme dopo il boom di Pasqua ha fatto registrare un nuovo assalto di visitatori. Da Cupra a Porto d’Ascoli, ma anche nelle vicine spiagge abruzzesi di Villa Rosa e Alba Adriatica, si sono riversati centinaia di persone già desiderose di superare la prova costume. Peccato gli chalet ancora chiusi, o almeno aperti solo quelli con ristorante incorporato, ma sono stati comunque tanti quelli che hanno messo a disposizione sdraio e lettini per i clienti in cerca della prima ‘tintarella’. E non solo. Qualche coraggioso ha fatto anche il primo bagno della stagione approfittando della bassa marea che ha permesso di iniziare a bagnarsi prima le caviglie per poi completare il tutto con un bel tuffo.

"La stagione è iniziata subito – ha ammesso Emidio Del Zompo, titolare dello chalet ‘La Bussola’ sul lungomare di San Benedetto – già a Pasqua e Pasquetta ho fatto il pienone a pranzo e a cena preferendo comunque apparecchiare solo all’interno dello stabilimento balneare per i miei clienti affezionati che non ho neanche avuto bisogno di avvisare. Loro vengono a prescindere. Oggi ho apparecchiato anche all’aperto perché la temperatura era davvero gradevole e sono stati tanti quelli che sono venuti senza prenotazione e che sono stato costretto a non accontentare per mancanza di tavoli. Un bell’assaggio d’estate che ci fa ben sperare anche per i prossimi fine settimana e in particolare per i ponti del 25 aprile e del primo maggio".

In effetti complice anche la Mezza Maratona dei Fiori a San Benedetto, i ristoranti degli chalet ma anche quelli del centro, hanno fatto registrare il sold-out. "La stagione è partita alla grande – hanno confermato Stefano Capriotti e Ilenia Scaiola che gestiscono lo Chalet ‘Golden Beach la Playa dello Sciacallo’ concessione 27 – c’è già grande voglia di mare e di relax. I nostri clienti storici sono già venuti a trovarci ma oggi devio ammettere che si sono visti anche tanti turisti. Un bel segnale insomma considerato che siamo al 7 aprile. Poi qui da noi si respira sempre quell’aria di festa e di divertimento che piace in tutte le stagioni. Si mangia bene e si gode di una giornata di relax che non guasta mai".

Valerio Rosa