Anche il Times omaggia Carletto "Ha influenzato Pep Guardiola"

"Popular Italian football manager who influenced Pep Guardiola and helped to launch the career of Francesco Totti". Ricordando l’importanza che ha avuto per la carriera calcistica di questi due straordinari campioni del mondo del calcio, il Times, prestigioso quotidiano d’Inghilterra, ha ricorda nell’edizione ieri in edicola Carlo Mazzone, il tecnico italiano scomparso lo scorso 19 agosto all’età di ’86 anni nella sua abitazione di Ascoli dove viveva con la sua famiglia. Il Times ha ricordato che Pep Guardiola, appresa la ferale notizia, con emozione ha celebrato il suo ex allenatore al Brescia, al quale era legatissimo, indossando una maglia raffigurante la celebre corsa di Mazzone in Brescia-Atalanta, sotto la curva dei tifosi atalantini al gol del 3-3 firmato da Roberto Baggio. Il legame fra Guardiola e Mazzone è stato molto forte e cominciò proprio il giorno della irrefrenabile corsa, quando l’allora calciatore spagnolo fu presentato ai tifosi del Brescia ed ebbe, in realtà, qualche perplessità sulla scelta fatta di giocare in quella squadra dopo aver visto Mazzone protagonista di quella indimenticabile scena. Un legame che lo ha spinto a telefonare a Mazzone prima della finale di Champions League all’Olimpico di Roma del 2009 quando mister Guardiola guidò il suo Barcellona alla conquista del prestigioso titolo battendo il Manchester United: Pep lo volle in tribuna perché – disse al telefono a Mazzone – così era sicuro che il Barca avrebbe vinto la finale. Un articolo in cui sono ricordate le gesta del tecnico che ha iniziato la sua carriera nell’Ascoli di Costantino Rozzi e che ha avuto il punto più alto quando il presidente Franco Sensi lo ha chiamato a guidare la Roma, la squadra della città dove Mazzone è nato ed alla quale è sempre stato legatissimo pur avendo scelto di vivere sempre ad Ascoli, dove gli è stata conferita a dicembre 2022 la cittadinanza onoraria.

Il quotidiano inglese ha riferito di diversi aneddoti della carriera di Mazzone, dei successi nelle squadre cosiddette di provincia, celebrandone la figura, il carisma e la preparazione tecnica che hanno caratterizzato la lunga carriera di un allenatore italiano, la cui fama ha varcato i confini nazionali. L’ammirazione per Mazzone veramente non ha avuto limiti né confini. Tutto il mondo del calcio lo ha ricordato e in particolare i tifosi dell’Ascoli che in migliaia hanno partecipato al funerale e in questi giorni si stanno recando ad omaggiarlo nel cimitero di Borgo Solestà.

Peppe Ercoli