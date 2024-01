"Anche in 10 non abbiamo mai smesso di attaccare". Ma Lauro è amaro: "Errori che non possiamo permetterci"

A fine gara Maurizio Lauro argomenta un pari dal sapore agrodolce. "Una partita in controllo. Purtroppo abbiamo preso due reti da nostre disattenzioni. Non è la prima volta che subiamo tiri dal limiti e non è la prima volta che la difesa esce indenne da colpe". Un 2-2 con Martiniello che entra e in venti secondi si traveste da uomo della provvidenza salvando gara e Lauro. "Il pari è il risultato più giusto – continua il tecnico – anche in dieci uomini non abbiamo mai smesso di attaccare con gli attaccanti". Bontà si fa buttare fuori nel primo tempo peccando di lucidità con una capocciata a Montesi. I marchigiani giocano, subiscono e alla fine pareggiano.

Sotto la luci dei riflettori anche l’estremo difensore Grillo, classe 07."Per far giocare Pietropaolo opto per Grillo in porta. Contro la Tivoli ha fatto un errore che può capitare. In rosa ritengo di avere tanti giocatori di qualità, tra cui portieri del 03-04. Non vorrei focalizzare l’impressione solo sulla prestazione di una persona". Un Maurizio Lauro apparso molto determinato. Il pari è frutto di tanta sfortuna. "Non ci possiamo permettere più di fare errori del genere". Una giornata con un impegno sulla carta abbordabile. Le parole del tecnico fanno da capolino a quelle usate alla vigilia. Una gara complicata più del solito contro una Tivoli che non ha regalato nulla ed ha annullato, per buoni sessanta minuti, il divario di punti e vedute delle due squadre. Ma cosa sarebbe successo se Lauro non avesse avuto l’idea Martiniello? Sicuramente tante polemiche, con un ambiente proiettato anche sugli esiti delle concorrenti. Il tecnico non si sbilancia e rilancia: "Dobbiamo essere più concentrati. Ce la metteremo tutta nel riprendere le squadre che ci precedono". In trasferta meno punti delle pretendenti. Tivoli toglie due punti aumentando qualche malumore.

Mirko Cervelli Desideri