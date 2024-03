Anche la Lega B al fianco delle donne: ecco le iniziative

La Lega B celebra tutte le donne. Entrambe costituiscono un binomio consolidato da diversi anni con campagne di sensibilizzazione ad hoc che da questa stagione sono diventate strutturali in tutte le giornate del campionato. In occasione dell’8 marzo e della 10a giornata di ritorno, il campionato degli italiani scenderà in campo per ribadire nuovamente e con maggior forza il concetto della parità di genere. Negli stadi saranno predisposte una serie di iniziative a riguardo: non solo led bordocampo dedicati e messaggi speaker di sensibilizzazione, ma anche coccarde gialle evocative, sottopancia televisivo, grafiche social, nonché cerimoniale pregara con bambine e bambini che indosseranno un nastro giallo. "L’8 marzo rappresenta un’altra tappa importante della campagna strutturale che, come Lega B, abbiamo avviato ormai da tempo e che ci vede protagonisti in prima linea affinché si possano tutelare e celebrare le donne", il commento del presidente di Lega Mauro Balata.