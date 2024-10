"Anche la nostra Offida sarà al centro del mondo, che occasione New York"

Le maschere del Carnevale storico di Offida si lasceranno ammirare in America, a New York, al ’Columbus Day,’ il giorno di Colombo, che celebra l’esploratore genovese, che al soldo della regina di Castiglia, sbarcò per primo in America, nel lontano 12 ottobre del 1492, scoprendo le terre inesplorate. Questa volta gli italiani approderanno in America con un altro spirito: quello di divertire, esportando una delle tradizioni più antiche ed importanti di Offida: il Carnevale storico. Tutto è pronto. Saranno i due assessori Isabella Bosano e Marica Cataldi, rispettivamente del turismo e della cultura, a vestire i panni del Carnevale. La Bosano indosserà lu Guazzarò, mentre la Cataldi la m’ndura, simboli della cultura e dell’identità della città. Saranno il bianco e il rosso a caratterizzare i due costumi.

"Sono molto emozionata di poter rappresentare Offida e il suo Carnevale storico in America – dichiara l’assessore Isabella Bosano –, sono convinta che questo viaggio rappresenti un’importante vetrina per la nostra città. I costumi carnevaleschi raccontano le speranze, gli entusiasmi, la festa, un intreccio di storia, cultura e tradizione di un territorio e del suo fiero popolo". Indubbio il legame che gli eventi culturali hanno con il territorio. "La sfilata del Columbus Day - prosegue la Bosano – rappresenta un’ottima occasione per promuovere Offida, che non è solo Carnevale, ma tanto altro. La nostra attenzione è per le persone, che hanno voglia di muoversi, scoprire e viaggiare, ma soprattutto di vivere esperienza uniche, coinvolgenti e memorabili come quelle del Bove Finto, dei Vlurd e tanto altro. Offida è in grado di regalare un sogno. Mostrando i nostri costumi storici vogliamo creare curiosità, vogliamo promuovere il nostro territorio: Offida è tradizione, architettura, religione, ma offre anche la possibilità di conoscere il territorio attraverso i sapori dei piatti culinari e dei vini".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla cultura Marica Cataldi, che sfilerà con la m’ndura. "Non posso negare _ dichiara l’assessore Cataldi – che sono molto emozionata, rappresenterò tutta la comunità di Offida e la nostra cittadina nel mondo. Un’occasione unica, che mi riempie di gioia e orgoglio". Le feste di Carnevale in Italia affondano le radici in tempi antichi, ma anche oltreoceano questa festosa ricorrenza ha da raccontare storie interessanti. "Saranno giornate intense – prosegue la Cataldi – il programma prevede riunioni, conferenza stampa, ma non temo la stanchezza, sarà un piacere raccontare la nostra storia, il nostro territorio, le nostre maschere. Il Carnevale fa parte del nostro tessuto culturale, fa parte del nostro dna e noi faremo scoprire anche in America la bellezza, l’entusiasmo e la forza del nostro Carnevale storico". Questo importante traguardo è frutto di un progetto del Centro coordinamento delle Maschere italiane, che è riuscito ad aprire le porte del Ministero degli Esteri e che ha visto coinvolti i principali carnevali storici italiani. Il corteo sarà caratterizzato da oltre 100 maschere che sfileranno per rappresentare l’Italia, incluse quelle di Ascoli, Fano e Offida.

Maria Grazia Lappa