Anche l’Uteap alla Notte bianca di Solestà

Il quartiere Borgo Solestà si prepara per la Notte Bianca, che si terrà sabato sera, all’evento parteciperà anche l’Uteap (Università della Terza età e del tempo libero) di Ascoli. Il presidente Mario Tosti Guerra ci ha ricordato che l’Uteap nasce ad Ascoli nel 1986 come associazione di promozione sociale che opera nel volontariato senza scopo di lucro, coinvolgendo persone di varia formazione e professione. "L’Università della Terza Età – prosegue il presidente Tosti Guerra – è una realtà adatta a persone di qualsiasi età e livello accademico. Un servizio che permette a tutti di rimettersi in gioco per imparare e migliorare le conoscenze di argomenti particolari o interessi personali. Ho avuto come eredità il lavoro di Mario Crementi, che ha ottenuto un risultato egregio, adesso vorrei aprire l’Uteap all’esterno. Per questo sabato sera saremo con un stand davanti alla chiesa di San Giacomo della Marca per illustrare il nostro lavoro, i nostri corsi e per l’occasione ci sarà anche l’esposizione delle foto curata dal docente Roberto Crippa e di ceramica dal docente Ado Brandimarti. Lo scopo per il futuro è aprirsi, promuovere nuove attività l’abbiamo già fatto il 22 maggio con un incontro con le Federcasalinghe, adesso parteciperemo alla Notte Bianca e nel nostro futuro ci saranno tanti altre occasioni. Offriamo un servizio culturale a beneficio di tutti, a chi per diversi motivi non ha potuto concludere gli studi o non ne ha avuto l’occasione, in questo modo trova la possibilità di iscriversi a corsi o lezioni che comportano anche significativi benefici come allenare la mente, ma anche nutrire lo spirito con vecchi e nuovi interessi. Un servizio culturale a beneficio di tutti, quindi invito a visitare il nostro stand per conoscere i nostri corsi e per avvicinarsi all’Uteap".