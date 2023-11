Anche Montalto alla conclusione di MarcheStorie

Mercoledì scorso l’Amministrazione di Montalto ha preso parte all’evento conclusivo di MarcheStorie, cui il paese ha partecipato anche quest’anno con una serie di iniziative a Porchia. Presenti alla conferenza, presso la sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, anche Lucia Borgonzoni, sottosegretario Ministero Cultura e Giorgia Latini, vice presidente Commissione Cultura alla Camera. Nelle stesse ore il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi, era a Parigi con una delegazione marchigiana, per la Settimana della cucina italiana nel mondo, presente il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e l’Ambasciatrice d’Italia a Parigi Emanuela D’Alessandro, oltre al presidente della Regione Marche Acquaroli, con altri esponenti delle Istituzioni regionali e un gruppo di sindaci marchigiani. "A Parigi ho avuto modo di raccontare il nostro piano di rigenerazione urbana e culturale Metroborgo MontaltoLab a un pubblico molto interessato allo sviluppo dei borghi italiani – dice il sindaco Matricardi – unitamente a un importante progetto in fase di avvio per la rivitalizzazione della Valle dell’Aso. Sono state due imperdibili occasioni, da Roma a Parigi, per valorizzare Montalto fuori dai confini locali e nazionali".