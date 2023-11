Anche Monteprandone nel club dei Borghi più belli d’Italia

Anche Monteprandone è entrato a far parte del Club dei Borghi più belli d’Italia. Il consiglio direttivo dell’associazione nazionale ha approvato, dopo la favorevole istruttoria, di promuovere Monteprandone nel club che ha l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani. Grande soddisfazione da parte del sindaco Sergio Loggi e di tutta l’Amministrazione comunale. "Appena insediati nel 2019 avevamo avanzato la domanda – spiega Loggi – Nel 2020, a causa del Covid, l’iter ha subito un rallentamento. Non ci siamo comunque persi d’animo e abbiamo continuato a realizzare interventi di miglioramento e promozione del nostro borgo storico, valorizzandone le sue peculiarità culturali, artistiche, urbanistiche e naturalistiche. Questo lavoro costante è stato riconosciuto nel corso della visita dei delegati del club avvenuta a fine agosto 2023 e oggi possiamo a pieno titolo dire che Monteprandone è uno dei Borghi più belli d’Italia. Questo grande obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro di tanti – prosegue Loggi - in primis dell’assessore alla cultura Roberta Iozzi e del consigliere con delega al turismo Marco Romandini che hanno voluto portare avanti questo progetto. Un ruolo l’hanno avuto anche gli operatori economici del borgo storico e di tutte le associazioni che, insieme a noi, hanno continuato e continueranno ad investire sulle grandi potenzialità turistiche che Monteprandone sa di avere e che può continuare ad esprimere".