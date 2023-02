Anche per Castignano è tempo di scatenarsi

L’attesa è finita. Entra finalmente nel vivo anche lo storico Carnevale Castignanese. Oggi, infatti, è in programma uno dei momenti più caratteristici della kermesse, organizzata dalla Pro Loco in sinergia con l’amministrazione comunale. A partire dalle 17, infatti, in piazza Umberto I ci saranno le tradizionali ‘Pizze Onte’, ovvero la sagra con le gustose frittelle tipicamente carnevalesche distribuite in gran quantità ai presenti affamati. Il tutto accompagnato dalla musica della banda ‘Città di Castignano’, con vino e balli. Durante il pomeriggio, poi, si svolgerà la gara, ovviamente a base ‘mangereccia’, per la proclamazione di Re Carnevale, il quale avrà poi l’onore di aprire la sfilata dei Moccoli del Martedì Grasso. L’appuntamento successivo, invece, sarà quello di sabato sera, con il classico ‘Veglionissimo in maschera’, che andrà in scena nell’apposita struttura predisposta in contrada Galvoni. Dalle 22 in poi la band ‘Direzioni parallele’ e il deejay Manuele Capannelli faranno ballare e scatenare tutti con la loro musica. Il biglietto d’ingresso costa dieci euro e si può prenotare il proprio tavolo rivolgendosi al numero di telefono 3398370941. Ci sono tutti gli ingredienti, dunque, per cominciare nel migliore dei modi la settimana dedicata al Carnevale di Castignano.

m.p.