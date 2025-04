Anche una delegazione della Misericordia al lavoro per i funerali del Papa

Una delegazione di volontari della Misericordia di Grottammare, Christian e Giulia, ha dato il proprio contributo garantendo l’assistenza sanitaria al funerale di Papa Francesco a Piazza San Pietro. Giunti al campo base dell’aeroporto di Centocelle, gli operatori della Misericordia grottammarese sono stati incaricati di posizionarsi su Piazza San Pietro per garantire l’assistenza sanitaria e il primo soccorso ai fedeli muniti di defibrillatore semiautomatico, zaino di soccorso attrezzato e telo porta-feriti. Christian e Giulia hanno prestato servizio in Vaticano sabato e domenica, in occasione della traslazione del feretro dalla Basilica vaticana a quella di Santa Maria Maggiore. I due volontari, al ritorno in sede a Grottammare hanno parlato di momenti toccanti e di esperienza memorabile, seppur nella tristezza per la perdita del Santo Padre e nella gioia di averlo salutato con il servizio operativo.