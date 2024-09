Ancora animali in aumento: "Colpa dell’agricoltura"

Cinghiali in aumento, cacciatori in sciopero e peste suina che aleggia in Italia. La situazione in zona è sotto controllo, come rassicura il naturalista Nazzareno Polini.

Polini, a che punto siamo con la presenza di cinghiali nel Piceno?

"I cinghiali sul territorio marchigiano sono in aumento da tanti anni, soprattutto per via della gestione dell’agricoltura. Le colture monointensive, grandi estensioni di cereali e altre colture che consentono al cinghiale di avere accesso a queste risorse alimentari ha portato ad aumentare la sua popolazione. Ovviamente non è la sola causa, c’è anche la questione del lupo, che dovrebbe essere un suo predatore è in estensione ma soffre del bracconaggio da parte di agricoltori e cacciatori che hanno paura e non vogliono ancora rendersi conto di dover usare meccanismi di difesa per il loro bestiame. Il lupo fa parte del nostro territorio, se aumenta tiene sotto controllo il cinghiale. E poi, se dovesse arrivare la peste suina africana nel territorio, l’abbondanza di lupi aiuterebbe ad evitare il proliferare della malattia".

Ci sono soluzioni alternative alla caccia?

"Il problema è come si agisce: con la caccia la presenza del cinghiale si riduce. È un metodo efficace, ma non basta. È una situazione complessa che tocca la politica, la cultura, i cacciatori, i coltivatori che subiscono danni".

Se ci si trova davanti ad un cinghiale, come si deve reagire?

"In primo luogo bisogna parlare, allontanarsi, volendo anche scappando. Se si parla e ci si muove, visto che l’animale non ha una vista eccellente, scapperà. Trovare l’animale in un ambiente naturale è normale. Chi deve avere paura è il cacciatore, che attende il cinghiale nascosto con il fucile. Se non è bravo a premere il grilletto al momento giusto, il cinghiale che vede i cani e incontra l’uomo che vuole sparare lo travolge e lo attacca. Questo perchè è spaventato, in pericolo, e non ha vie di fuga. La maggior parte degli attacchi avviene così. Il cittadino non deve avere paura, il cinghiale ha paura e scappa".

In strada cosa succede?

"Il problema maggiore sono gli incidenti, perché l’animale esce e attraversa. Questo comporta uno scontro che spesso uccide il cinghiale e danneggia la macchina, nel migliore dei casi. Quindi attenzione nella notte alle strade che annunciano il pericolo di attraversamento pedonale. Raccomando i fari alti e massima attenzione. Se si trova una carcassa invece bisogna chiamare carabinieri e Cras, che si occuperà del recupero delle carcasse".