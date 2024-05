Ancora auto danneggiate a Grottammare

A distanza di una decina di giorni nel quartiere Ischia-Ascolani si è registrato un altro danneggiamento di veicoli parcheggiati lungo la strada. Nelle prime ore di domenica una donna della zona, che alle sette di mattina stava portando il cane a fare una sgambata, ha visto un giovane che farneticante, mentre con un pezzo di travertino sfondava i vetri di due auto in sosta. E’ accaduto in via Domenico Bruni, la strada che passa fra la ferrovia e il lato est del centro commerciale L’Orologio. Non avendo il telefono, la donna ha chiesto a una conoscente di chiamare i carabinieri che poco dopo sono arrivati sul posto ed hanno trovato una Fiat 500, di proprietà di una dipendente del centro commerciale ed una Renault Scenic station wagon di proprietà di una donna residente nel quartiere, con i vetri rotti. Non si è trattato di furti sui veicoli, ma di un inspiegabile atto vandalico. All’alba del 10 maggio un simile evento era accaduto in via Parini, sempre nella stessa zona. In quella circostanza le auto danneggiate furono 3. Su entrambi i casi sono ancora in corso accertamenti dei militari dell’arma.