Ancora avvistati i caprioli

E’ diventata stanziale la famiglia di caprioli che da cica un anno vive stabilmente in zona Ragnola, a monte della statale Adriatica, fra uliveti e terreni incolti. Ieri mattina sono stati nuovamente fotografati da automobilisti che abitualmente transitano lungo la bretella che taglia la collina di Monterenzo per andare dalla Salaria alla provinciale per Monteprandone e quindi collegarsi alla Nazionale evitando tutti i semafori e l’abitato di Porto d’Ascoli. A fine estate erano stati visti nei terreni arati della stessa zona, ma in quella circostanza i caprioli erano quattro mentre ieri erano in tre. Si tratta di un animale selvatico, mite e timido che non ama vivere separatamente per cui la situazione andrebbe monitorata per capire se la famigliola è rimasta orfana di un esemplare. Come accade per gli altri ungulati (i cinghiali), questi animali finiscono talvolta per rappresentare un pericolo per la viabilità.