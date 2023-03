Ancora cassonetti dati alle fiamme in zona ’La Fornace’

Altra strage di cassonetti per la raccolta differenziata nell’area del centro commerciale "La Fornace" di Grottammare. La segnalazione ai vigili del fuoco e ai vertici della Picenambiente è arrivata dopo le 11,30 di ieri ma, probabilmente, l’incendio era avvenuto durante la notte o le prime luci dell’alba, poiché a terra erano rimaste solo tracce della plastica ancora fumante. I pompieri hanno spento ciò che restava, assicurandosi che fosse spento il focolaio che aveva interessato la vegetazione che si trova sopra al muraglione di contenimento della scarpata. Il 29 settembre dell’anno scorso accadde una cosa simile e in quella circostanza furono causati danni anche al giardino del privato confinante. I cassonetti, sette in tutto quelli andati a fuoco, furono spostati nella parte finale del muraglione, distante dalle abitazioni e per fortuna, questa volta, non ci sono stati danni ai privati.