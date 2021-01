Tolte le foto trappole, i cinghiali sono tornati a passeggiare e a giocare nella zona dell’ex Ferriera di Grottammare. Nella notte fra sabato e domenica la famiglia composta di 11 esemplari, fra cui alcuni cuccioli, è stata filmata nel parcheggio est del cimitero, da dove scendendo per accedere al Bosco dell’Allegria. Domani o dopodomani ci sarà il tavolo tecnico con il Questore con la partecipazione del Comune e di tutte le istituzioni interessate,...

Tolte le foto trappole, i cinghiali sono tornati a passeggiare e a giocare nella zona dell’ex Ferriera di Grottammare. Nella notte fra sabato e domenica la famiglia composta di 11 esemplari, fra cui alcuni cuccioli, è stata filmata nel parcheggio est del cimitero, da dove scendendo per accedere al Bosco dell’Allegria. Domani o dopodomani ci sarà il tavolo tecnico con il Questore con la partecipazione del Comune e di tutte le istituzioni interessate, per vedere come risolvere la questione. Il sindaco Piergallini insiste nel tentativo di non procedere all’abbattimento degli animali. "Dobbiamo tener conto della particolarità del caso, che richiede estrema cautela nell’azione da compiere e soprattutto il coraggio di tentare una strada diversa che non sia cruenta – afferma il sindaco –. E’ sicuramente la più lunga e più complicata della strada sbrigativa, attualmente non percorribile per diverse ragioni, dell’uccisione dei cinghiali. Il tentativo che l’amministrazione sta facendo e quello di proporre un percorso ragionato che funga da modello anche ad altre amministrazioni che si troveranno a confrontarsi con questo problema, ascoltando anche le richieste di chi giustamente non vuole che la soluzione sia sempre quella della caccia. Grottammare ha creato una delega specifica per la tutela degli animali e si è sempre battuta per un modello di coesistenza dell’uomo con le altre creature. Sarebbe assolutamente incoerente e per l’amministrazione eticamente inaccettabile, almeno non tentare una strada alternativa". Per la cattura occorrono attrezzature e personale competente e poi individuare un luogo in cui gli esemplari, una volta catturati, possano essere ricollocati. "A dirlo sembra facile, farlo è più complicato, ma devo dire che c’è tutto il sostegno della Prefettura e della Questura, per tentare questo percorso un po’ più complesso. In questi giorni ho provato a cercare dei contatti sia per il reperimento degli strumenti per la cattura sia per l’individuazione del luogo in cui collocare i cinghiali con associazioni animaliste e ambientaliste note a livello nazionale – la conclusione –. E’ ancora presto per formalizzare il loro coinvolgimento, ma queste possibilità saranno messe sul tavolo tecnico per verificare se sono percorribili".

Marcello Iezzi