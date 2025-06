Ancora crisi in Comune, salta il consiglio

Bufera in maggioranza. Crisi, si dice nel gergo, mutuando dalla finanza o dall’ambito sponsale una parola che indica il punto di non ritorno. Ed è da capire se ieri, con il rinvio del consiglio comunale per mancanza del numero legale, si sia verificata una nuova crisi oppure se l’assenza di due consiglieri di maggioranza rappresenti l’ennesimo tassello di uno scenario di crisi ben più ampio.

I fatti: all’apertura della seduta, sono stati conteggiati solo 11 presenti e 14 assenti: tutta la minoranza più Giselda Mancaniello e Barbara De Ascaniis, consigliere di Viva San Benedetto. Proprio la lista che alcune settimane fa aveva individuato in Gianluca Pompei il nome da candidare per la presidenza della Ciip. Ed è noto come invece il sindaco Spazzafumo abbia optato per Marco Perosa, con l’appoggio di Porto San Giorgio, al quale hanno fatto seguito Fermo e – chissà con quale spirito – Ascoli.

Morale della favola: seduta non valida, consiglio da rinviare a data da destinarsi. Non un consiglio qualunque: si votava, fra le altre cose, l’applicazione dell’avanzo e soprattutto – guarda il caso – gli indirizzi del consiglio sul rinnovo delle cariche sociali alla Ciip. E ora? Ora si dovrà trovare una soluzione.

Una soluzione peraltro interna, come sussurrano voci dal civico 124 di Viale De Gasperi, intriso del fragoroso silenzio stampa del sindaco. Uno Spazzafumo che non rilascia dichiarazioni forse perché, in caso contrario, la crisi diventerebbe spaccatura definitiva, come quella di cui parla Simone De Vecchis. Il consigliere del misto, non lesinando il proverbiale "io lo avevo detto", considera probabile un netto cambio in maggioranza. Ma non è questa l’aria che tira in comune. L’atmosfera è più simile a quella di ‘There will be blood’, in Italia tradotto con ‘Il petroliere’.

Scorrerà sangue – metaforico, va sottolineato e auspicato – all’interno di una maggioranza dilaniata e con un sindaco che somiglia sempre più al Daniel Day Lewis di quel film: l’uomo solo al comando che fa di testa sua – perché così ha caparbiamente fatto con la Ciip – e che difficilmente potrà perdonare una defezione di questo genere. Non in un momento tanto delicato per il suo mandato. Eppure quasi certamente si andrà avanti con la squadra di adesso. Come? Questo, con l’assemblea della società partecipata alle porte – si terrà oggi e, in seconda convocazione, il 30 – è ancora tutto da vedere. Come una famosa mano poteva essere piuma o ferro, l’epilogo di questa vicenda potrà essere capolavoro o disfatta.

Giuseppe Di Marco