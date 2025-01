Ancora danni al Dreamworld: un cavo spezzato

Il Dreamworld, il grande mappamondo alto 5 metri, realizzato dall’associazione 43° Parallelo Italy e donato al comune di Grottammare, che ha collaborato alla realizzazione dell’opera costruita nelle officine Giuseppe Marcozzi, continua ad attrarre tanti curiosi. Resta, però il fatto che, nonostante fosse stato montato in pieno centro a Grottammare, in piazza Pericle Fazzini, ben visibile da tutte le direzioni e sotto la lente delle telecamere di videosorveglianza, la gente continua a danneggiarlo. Uno dei cavi d’acciaio, messi all’interno del globo, proprio per evitare che i ragazzi potessero arrampicarsi tra i meridiani ed i paralleli, danneggiando le stringhe delle luci a led, è stato letteralmente spezzato nel punto di aggancio sui sostegni della struttura. Questo spiega perché il mappamondo non può restare esposto nell’intero arco dell’anno come in molti vorrebbero, soprattutto nel periodo estivo. Troppa gente non ha rispetto per la cosa pubblica e scambia la scultura di luce per un attrezzo ginnico da scalare senza terner conto dei danni che si provocano a una realizzazione delicata per la cui manutenzione ogni anno devono essere investite alcune migliaia di euro.