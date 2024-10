Ancora danni e caos da maltempo: "Già segnalato, ora attendiamo"

Sono passate più di due settimane dalla violenta perturbazione che ha seminato danni lungo le strade della fascia costiera e dell’immediato entroterra, ma ci sono ancora arterie provinciali che non sono state ripulite o eseguiti lavori di messa in sicurezza. Il caso più significativo è quello della provinciale San Silvestro, nel comune di Cupra Marittima, dove si è verificato uno smottamento nella scarpata sotto il piano stradale che ha formato un pericoloso vuoto. In quel punto la viabilità si svolge su una sola corsia con la segnalazione del restringimento di carreggiata. "Abbiamo subito segnalato la situazione alla Provincia – afferma il sindaco Alessio Piersimoni –. Venerdì ho sollecitato gli uffici preposti per l’ennesima volta e mi hanno detto che stanno cercando una ditta esterna per eseguire i lavori di messa in sicurezza di quel tratto".

Il violento temporale di quei giorni ha causato danni anche sulle strade comunali che sono state tutte riaperte, ma servono ancora alcuni lavori programmati. "Abbiamo chiesto preventivi per la disostruzione di tre corsi d’acqua – aggiunge il sindaco Alessio Piersimoni – Fosso delle Cupe è pieno di detriti nel tratto che passa sotto la statale Adriatica ed è talmente basso che serve un macchinario, molto costoso, per aspirare terra e sassi. Stessa situazione per il sottopasso del fosso Sant’Andrea e per il tubo di scarico di via delle Ginestre. Come Comune ci è rimasto da sistemare la strada di S. Gregorio Magno e di contrada San Michele". Tornando alle strade provinciali, lungo la Valtesino, in comune di Grottammare, vi è ancora uno scivolamento della scarpata superiore che occupa una parte di carreggiata, segnalato e ancora non rimosso. In quella zona simili eventi sono frequenti.

Marcello Iezzi