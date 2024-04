Ancora furti a Grottammare, l’allarme corre in chat

I quartieri periferici di Grottammare, tra contrada Monti, Valtesino, via Cilea e zona Ex Ferriera, continuano ad essere interessati da una serie di furti in abitazione. Cittadini preoccupati che si scambiano informazioni sulle chat, che segnalano la presenza di un vecchio camper targato Teramo con a bordo due uomini e un cane, nelle zone interessate dai furti dell’ultima settimana. La dinamica sembra essere la stessa e l’ora oscilla tra le 20 e le 22. La sera della vigila di Pasqua è stato messo a segno un furto in un’abitazione nel quartiere Valtesino, zona a monte della chiesa Madonna della Speranza. La sera di Pasqua, invece, è toccata alla casa di fronte a quella visitata dai ladri nel giorno della vigilia. Venerdì scorso, invece, i ladri hanno colpito, dopo le 20,30, in un’abitazione nelle vicinanze del ristorante Valle Verde, ai confini fra Grottammare e Ripatransone. Sabato altro furto in un appartamento nella zona alta di via XXV Aprile. In questi ultimi due casi i residenti hanno notato la presenza in zona del vecchio camper, ma potrebbe trattarsi di una coincidenza. Indagini da parte dei carabinieri.