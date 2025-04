Ancora furti in Vallata. Tentate effrazioni nei giorni di Pasqua, i residenti: siamo stanchi

Allarme furti in Vallata sale la preoccupazione dei cittadini. Nei giorni scorsi sono stati segnalati furti e tentativi di effrazione, non solo nelle abitazioni, ma anche nelle attività commerciali di Pagliare. Abbiamo sentito telefonicamente uno dei commercianti, che ha il negozio lungo la Statale a Pagliare: "Hanno cercato di entrare in negozio nel giorno di Pasqua – ha raccontato – non sono riusciti, però hanno lasciato dietro di loro ingenti danni. Siamo stanchi, perché oltre ad affrontare il caro bolletta dobbiamo fare i conti per le spese dei tentati furti. Non è andata meglio nei miei negozi a Porto d’Ascoli, lì sono riusciti ad entrare e mettere a segno i furti, anche in questo caso ingenti sono stati i danni. Siamo esasperati". I cittadini di Pagliare del Tronto dalla pagine social lanciano l’allarme: "I malviventi agiscono spesso nelle ore notturne, approfittando della scarsa presenza di persone per introdursi in negozi, magazzini e abitazioni private. In alcuni casi, i danni economici sono stati ingenti, ma a preoccupare di più è il senso di vulnerabilità che queste azioni stanno generando nella comunità. Le autorità locali sono già state allertate e stanno intensificando i controlli, ma è fondamentale che anche i cittadini facciano la propria parte". Intanto i carabinieri della Stazione di Monsampolo del Tronto, dopo un’intensa attività investigativa hanno identificato e denunciato tre soggetti, che presumibilmente facevano parte di bande criminali dedite ai furti in appartamenti nella vallata. Le tre persone di origini albanesi, di 32, 30 e 28 anni, sono state denunciati alla Procura della Repubblica, non si esclude che i tre a novembre scorso si sarebbero resi responsabili di due furti in abitazioni, uno a Spinetoli e l’altro a Monsampolo. In entrambi i casi i malviventi avrebbero raggiunto le abitazioni arrampicandosi dall’esterno, per poi forzare le finestre e una volta all’interno hanno rovistato dappertutto alla ricerca di denaro e preziosi. Dai furti sono stati asportati denaro e monili. I malviventi si sarebbero impossessati in un primo caso di un bottino di circa 5000 euro e nel secondo caso di circa 500 euro. Determinante per l’indagine è stato l’utilizzo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza: i filmati estrapolati dalle telecamere di un’abitazione privata e quelli delle telecamere comunali sono stati fondamentali. I risultati sono stati possibili anche grazie alla velocità con cui si sono attivate le indagini e il controllo del territorio, attivato dalla Compagnia dei carabinieri di San Benedetto. I tre denunciati, sono a piede libero, nel processo dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato.

m.g.l.