Ancora ladri a Offida. Il colpo in un ristorante

Tornano i ladri ad Offida. Nella notte tra giovedì e venerdì hanno fatto irruzione in un’attività, nella periferia della cittadina. I topi di appartamento, dopo aver scavalcato la recinzione e forzato una porta finestra, si sono intrufolati nei locali del ristorante, sono andati alla ricerca di sodi. Hanno agito in piena tranquillità, con molta calma, una volta in casa, prima hanno setacciato le varie stanze alla ricerca di oggetti di valore, e poi si sono addirittura seduti al tavolo e hanno consumato anche dei confetti che si trovavano sui tavoli. Tutto è accaduto durante la notte, mentre i proprietari dormivano al piano di sopra, nessuno si è accorto di nulla. Poi sono fuggiti aprendo il portone blindato, hanno anche rubato all’interno delle auto parcheggiate davanti al locale. All’indomani, quando i padroni di casa si sono svegliati hanno fatto l’amara scoperta, i topi di appartamento avevano rovistato dappertutto alla ricerca dei soldi e alla fine l’hanno trovati. Hanno rubato denaro da registratore di cassa e oggetti che si trovavano all’interno delle auto. Ai poveri malcapitati non è rimasto da fare altro che chiamare i carabinieri della stazione di Offida, che hanno effettuato un sopralluogo e indagano sull’episodio.

m.g.l.