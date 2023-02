Ancora ladri in centro storico, ripulita una casa

Appignano, ancora furti in paese con i ladri che si portano via un magro il bottino. Tornano in azione i malviventi nel centro storico del paese. Il piccolo centro della Vallata negli ultimi tempi è stato scosso da una serie di raid ladreschi: questa volta i topi di appartamento non si sono spostati molto lontano dall’ultimo colpo dei giorni scorsi.

I ladri hanno agito infatti in via Giovanni Massimo, nel centro del paese, dopo aver forzato una finestra ed essersi introdotti in una casa, approfittando del fatto che i proprietari in quel momento non c’erano.

I malviventi hanno rovistato in ogni stanza e dopo aver messo a soqquadro l’intera abitazione si sono impossessati di una collezione di orologi, dal valore ancora da quantificare, poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Ai proprietari della casa quando si sono resi conto di quanto era accaduto, non è rimasto altro che sporgere denuncia nella locale stazione dei carabinieri, che indagano sull’episodio. Non si conosce l’entità del bottino, ma sembrerebbe alquanto modesto. La serie di furti in abitazione nel piccolo centro di Appignano del Tronto sta suscitando viva preoccupazione tra i residenti.

