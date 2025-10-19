Ancora ladri in Vallata. Ripuliscono appartamento. Il sindaco: "Denunciate"

Nuovo colpo a Castel di Lama, i ladri sono tornati a colpire in un appartamento, in via Roma, venerdì scorso, con il solito modus operandi. Hanno forzato una finestra e si sono introdotti all’interno e dopo aver rovistato cassetti e armadi sono riusciti ad impossessarsi di soldi e preziosi, poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Nessuno si è accorto di quanto stava accadendo. Si tratta dell’ennesimo colpo che ha suscitato una serie di polemiche, solo qualche giorno fa un altro furto era stato messo a segno a Villa Sant’Antonio. I ladri agiscono con audacia incredibile, senza paura.

Questa serie di furti alimenta un forte senso di insicurezza tra i cittadini. Il sindaco Mauro Bochicchio sentito telefonicamente cerca di riportare un po’ di tranquillità: "I dati statistici in nostro possesso non mostrano un’emergenza. L’appello – prosegue il sindaco –, se si ha la sensazione di insicurezza i cittadini denuncino. Non possiamo relegare agli altri le responsabilità se non facciamo la parte nostra".

"A Castel di Lama abbiamo installato una telecamere e stiamo lavorando per piazzarne un’altra, nei giorni scorsi gli occhi elettronici hanno permesso di identificare, grazie al sistema integrato, l’incrocio dei dati delle telecamere di Ascoli con quelle di Castel di Lama, di fermare un ladro, che è stato colto in flagranza di reato. Ognuno di noi però deve fare la sua parte, la prevenzione dei furti richiede un impegno collettivo".

"Ogni individuo può contribuire segnalando attività sospette, adottando misure di sicurezza per la propria casa e facendo rete con i vicini. Denunciando – conclude il sindaco – avremo anche modo di capire quali sono i dati reali, quindi far ricorso a fondi speciali, maggior numero di forze dell’ordine. Tutti insieme, impegnandoci possiamo riuscire a risolvere questo problema".

Maria Grazia Lappa