Ancora letti aggiuntivi nei reparti Al Mazzoni emergenza da mesi

Letti aggiuntivi nei reparti del dipartimento chirurgico dell’ospedale ‘Mazzoni’: quella che dovrebbe essere una soluzione di emergenza è ormai diventata da mesi, al nosocomio ascolano, la quotidianità, con un inevitabile aumento del rischio di errore nell’assistenza medica e infermieristica, oltre a un evidente disagio per il paziente. Sono soprattutto tre – secondo alcune segnalazioni – le unità operative complesse che, sistematicamente, devono ricorrere ai cosiddetti ‘letti bis’ per garantire il ricovero di pazienti di altre specialistiche afferenti al dipartimento medico: l’ortopedia e traumatologia, l’oculistica e l’otorinolaringoiatria. Solo per fare un esempio relativamente recente, sia il 9 che il 10 gennaio scorsi in questi reparti c’erano 27 degenti su 24 posti letto e dunque si è reso necessario aggiungere ben tre postazioni. Una situazione, dunque, questa dei letti aggiuntivi, non più a carattere di sola eccezionalità come dovrebbe essere, ma ormai all’ordine del giorno. Con conseguenze facilmente prevedibili quali, un aumento del carico di lavoro ‘alberghiero’ per il personale di supporto in orari che sono già dedicati ad altre attività, ma anche del carico di assistenza infermieristica in quanto i nuovi ricoveri necessitano di un numero e di una complessità maggiore di interventi rispetto ad un assistito stabilizzato. Ripercussioni, poi, ci sono anche sull’attività chirurgica programmata. Quest’ultima, dalla pandemia, aveva già subito, al ‘Mazzoni’, una significativa riduzione producendo effetti quali la trasformazione di interventi considerati programmati in urgenti per via della lunga attesa. Con i ‘letti bis’, però, c’è un ulteriore freno alla chirurgia elettiva in quanto non potendo garantire il ricovero il giorno dell’intervento per carenza di posti letto, lo stesso viene ulteriormente rinviato.

"Ciò – dicono coloro che stanno vivendo questa situazione – impatta fortemente, sia sulle liste d’attesa in violazione del Piano nazionale di governo delle liste d’attesa, sia sulla sicurezza delle cure restando invariato il personale dedicato, indipendentemente dal numero di degenti e soprattutto della loro complessità assistenziale per la tipologia degli stessi". Quello che chiedono gli operatori è dunque, almeno l’adeguamento dell’organico nel turno notturno per assicurare le cure essenziali, attualmente garantito solo da due unità infermieristiche.

Lorenza Cappelli