Ancora presidente del consiglio comunale: la nomina avverrà nei prossimi giorni

Conferma virtualmente scritta nel ruolo di presidente del consiglio per Alessandro Bono. Il suo era uno di quei nomi in ballo per eventuali assessorati, ma proprio negli ultimi giorni a rivolgere al sindaco stesso la specifica richiesta di andare verso la continuità di Bono nei panni già vestiti in questo primo mandato concluso, avrebbero fatto propendere verso tale decisione ormai praticamente scontata. La nomina avverrà nei prossimi giorni quando la maggioranza si dovrà riunire per effettuare tutti quei passaggi burocratici e prendere le prime scelte verso il primo consiglio atteso sabato.