Ancora risse in piena notte La rabbia dei residenti in centro

Non c’è bisogno di aspettare l’arrivo del weekend per sentire rumori molesti o assistere a parapiglia lungo le vie e le piazze del centro abitato di San Benedetto, soprattutto durante l’estate. Persone che girano fino all’alba ve ne sono in tutti i giorni della settimana e spesso accadono eventi di violenza. L’ultimo episodio risale alle 4,30 di mercoledì, in via Mazzocchi, nei pressi dell’ex mercatino del pesce, ora piazza Andrea Pazienza. Animatori del tafferuglio un gruppo di italiani che si sono fronteggiati con un altro gruppo di cittadini stranieri. I residenti, richiamati dalle urla dei contendenti hanno chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati gli equipaggi delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza, supportati dai militari dell’arma del nucleo operativo radio mobile. Nel parapiglia è rimasto ferito un trentenne di nazionalità straniera, che è stato soccorso dall’equipaggio della Potes-118 chiamata dalle stesse forze dell’ordine e trasportato al Pronto soccorso in codice giallo, per gli accertamenti del caso. Al momento è l’unica persona identificata dalla polizia che la ascolterà nelle prossime ore, per ricostruire la dinamica dell’accaduto che, almeno per il momento, non viene inquadrato come una rissa. Fortunatamente nessuno si è fatto male in modo serio, ma l’episodio ripropone la questione della movida molesta che, soprattutto nel periodo estivo, disturba il sonno dei residenti del centro tutte le notti. ma. ie.