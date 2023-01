Ancora sangue in autostrada

di Marcello Iezzi

Continua la scia di sangue sull’Autostrada A14 nel tratto delle gallerie fra Grottammare e San Benedetto. L’ultima vittima è Samuele Cotichini, 45 anni di Porto San Giorgio. L’uomo è rimasto vittima di un terrificante schianto avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte fra venerdì e sabato all’interno della galleria Castello, direzione nord, già teatro di altri gravissimi sinistri anche con esito mortale. La salma è rimasta a lungo senza identificazione, tanto era martoriata dopo il violentissimo scontro fra la sua auto e un camion che sopraggiungeva dalla direzione opposta. In quella galleria, infatti, a seguito dei lavori in corso sul tunnel parallelo, in questi giorni la viabilità si svolge a doppio senso di marcia. La carreggiata è segnata da birilli che dividono le due corsie ma pare, secondo i primi accertamenti, che il conducente dell’auto avesse tentato un sorpasso finendo addosso contro un camion condotto da un 52enne di Sulmona, che è rimasto lievemente ferito. A ogni modo sarà la polizia autostradale della sotto sezione di Porto San Giorgio ad accertare la dinamica del sinistro.

Sta di fatto che la vettura, dopo l’impatto, è letteralmente esplosa ed ha preso subito fuoco. Il conducente è stato sbalzato dall’abitacolo ed il corpo martoriato dalle terribili lesioni. Nulla, quindi, da fare per i soccorritori che si sono trovati di fronte a uno scenario terrificante. Scattato l’allarme, per opera dei passanti, scioccati di fronte a un disastro di simile potata, il 118 della centrale operativa di Ascoli ha inviato alcune ambulanze, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e le pattuglie della polizia autostradale. I pompieri hanno spento le fiamme ed hanno collaborato con i soccorritori, mentre gli agenti della polizia hanno proceduto alla chiusura dell’Autostrada dei caselli di San Benedetto verso nord e di Pedaso verso sud. Operazione necessaria per consentire i soccorsi, i rilievi tecnici, molto complicati poiché dell’auto sono rimasti solo pezzi di ferro informi e la rimozione del camion e delle lamiere della vettura, cui ha fatto seguito la pulizia della carreggiata per opera degli addetti dell’autostrada coordinati dal Coa di Pescara.

L’identificazione della vittima è avvenuta diverse ore dopo, a seguito di alcuni documenti trovati fra le lamiere dell’auto, ma è stato necessario procedere al riconoscimento avvenuto in tarda mattina, da parte dei familiari dell’uomo. L’autostrada è stata riaperta intorno alle 4 di ieri mattina. Ora la polizia autostradale, coordinata dalla Procura di Fermo, che si occupa del caso, sta lavorando per l’esatta ricostruzione dell’incidente che ha riacceso le polemiche sui cantieri, già aperte dal sinistro piuttosto severo, accaduto intorno ore 11 di giovedì all’interno della stessa galleria maledetta, sempre in direzione nord. Un grottammarese alla guida di una Subaro Forester si è schiantato contro la parete del tunnel rimanendo seriamente ferito. Dopo i soccorsi, l’uomo è stato trasportato, in gravi condizioni, al Trauma Center dell’ospedale di Torrette in Ancona a bordo dell’Eliambulanza. Samuele Cotichini, che ha lasciato i suoi familiari a tanti amici increduli per la terribile perdita, è la quinta vittima dei rallentamenti e delle deviazioni in atto sul tratto ascolano dell’Autostrada A 14 in poco più di un anno e mezzo.