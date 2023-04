Ancora scavi a Cupra Marittima

A Cupra Marittima prosegue la collaborazione con l’Università di Napoli "L’Orientale" per quanto riguarda il Parco Archeologico. Il direttore, professor Fabrizio Pesando e il professor Marco Gigli, hanno programmato una campagna di scavi che si terrà, in due trance, dal 26 giugno al 22 luglio. L’attività è aperta a studenti universitari per un numero massimo di 8 partecipanti che saranno coinvolti in tutte le fasi dello scavo archeologico. La domanda di partecipazione, con i dati anagrafici, la lettera motivazionale, l’università di provenienza e numero di matricola e la specifica degli esami di archeologia sostenuti, oltre ad altre eventuali esperienze effettuate e certificati dei corsi sulla sicurezza, dovranno essere inviate a [email protected] entro il 25 maggio prossimo. La priorità sarà data alle persone con maggior esperienza e attinenza del curriculum. Utile sapere anche se il candidato dispone di un’auto personale.