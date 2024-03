Ancora segnalazioni di animali

Martedì mattina mentre andava a lavoro, verso le 6,30 in prossimità dell’incrocio tra Montefiore, Carassai e Ripatransone un ragazzo ha segnalato la presenza dil lupi o cani inselvatichiti. "Si tratta di una coppia che ha marcato il territorio – sostiene il residente – Il fatto che questa coppia continua a marcare il territorio, come si vede nella foto, sta a significare che sul territorio vi sono altri branchi in giro. Ormai lungo la vallata, fino ad arrivare sulla fascia costiera, vi sono tante coppie di lupi ( o più comunemente cani inselvatichiti, ovvero cani abbandonati dall’uomo che poi tende a fare branco, ndr) che si stanno stabilendo in aree agricole ed antropizzate".