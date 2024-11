Ancora silenzio per mister Di Carlo

Ascoli, la farsa continua. Altra vigilia di gara e nuovo silenzio di mister Di Carlo. A corso Vittorio Emanuele pare proprio che ci sia stia divertendo a produrre dichiarazioni ad intermittenza e non sempre rivolte agli organi di stampa. Nella giornata di ieri il club, per mezzo dell’apposito ufficio stampa, ha fatto sapere che l’allenatore dell’Ascoli in data odierna non rilascerà dichiarazioni nelle ore antecedenti al difficile impegno di Sassari e lo farà soltanto nel dopo gara, probabilmente di fronte ad una platea composta soltanto da giornalisti sardi. Quindi relativamente interessati ad approfondire le questioni che ruotano attorno al Picchio. La linea palesata dai vertici societari lascia ancora una volta numerose perplessità e conferma le grandi difficoltà che si stanno cercando di fronteggiare sia in relazione ai risultati del campo che fuori con una situazione economica che resta molto preoccupante. Dinanzi ad una situazione del genere vanno posti alcuni quesiti, ancora oggi rimasti poco comprensibili. Innanzitutto perché nel corso delle ultime gare interne il direttore generale Domenico Verdone e il direttore sportivo Emanuele Righi erano presenti al Del Duca ma non hanno seguito il match dagli spalti o, nel caso del diesse, dalla panchina di bordocampo come erano soliti fare. Entrambi da alcune settimane continuano a restare rintanati tra i corridoi degli spogliatoi e la sala stampa dello stadio dove è presente un monitor per seguire il match. Il bello però è che al termine della gara, quando i giornalisti locali e ospiti scendono sotto per porre le proprie domande ai tesserati delle due squadre, entrambi i dirigenti bianconeri finiscono puntualmente per volatilizzarsi a ridosso del triplice fischio finale e, quindi, prima prima del loro arrivo.

In secondo luogo poi si fa fatica a capire quale sia il ruolo che sta tenendo il tecnico Di Carlo dinanzi a tali scelte. Da buon dipendente da un lato bisognerebbe dire che può risultare normale eseguire i classici ordini di scuderia imposti dall’alto, ma dall’altro però il timoniere del Picchio forse non si sta rendendo conto che la stima inizialmente vantata da parte del popolo bianconero, anche in virtù della carriera fatta registrare a fino a qualche anno fa (prima degli esoneri incassati nelle ultime stagioni con Vicenza, Pordenone e Spal) sta piano piano scemando. Un po’ probabilmente anche in virtù di un percorso che, seppur sta vedendo l’Ascoli imbattuto da 5 turni, si è evoluto fino a poche ore dalla trasferta di domani ad un ritmo di marcia inferiore ad un punto a partita.

mas.mar.