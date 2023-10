Ancora tagli per le scuole. Accorpamento dei presidi, il Piceno rischia grosso

Dimensionamento degli istituti scolastici e delle dirigenze: nelle Marche, nel giro di qualche anno, potrebbero ‘saltare’ fino a una trentina di presidi mentre già dall’anno 20242025 sono previsti tagli, sia a Fermo, sia ad Ascoli. Le disposizioni previste nella legge di bilancio 2023, infatti, hanno fissato criteri molto più stringenti sul numero degli iscritti necessari (ora sono 600) per mantenere l’autonomia e, quindi, un preside e un segretario. La Regione dovrà elaborare un piano. Intanto, si sono tenuti due incontri sul tema ai quali hanno preso parte i vertici della giunta, Province, Usr Marche e sindacati, e dai quali è emerso che, secondo le indicazioni arrivate da Roma, nelle Marche sono 19, complessivamente, i dirigenti da ‘tagliare’ nel prossimo anno scolastico. Per Ascoli e Fermo, intesa come provincia amministrativa, all’ultimo summit era presente il segretario generale Flc Cgil, Enzo Di Vita.

"La bozza che è circolata negli incontri – dice Di Vita – prevede sette tagli a Macerata e 4 tra Fermo e Ascoli. Nel capoluogo Piceno solo uno, e riguarda il Centro permanente di istruzione per gli adulti che ha fisicamente sede al Fermi ad Ascoli e a San Benedetto. Già da tempo non ha un dirigente perché è sottodimensionato. I tre Cpia, quelli di Ascoli e quello di Fermo, ritornerebbero tutti ad unirsi a quello di Macerata come dieci anni fa. E poi, al momento, si discute sulla fusione di quattro istituti di Fermo che sono il Preziotti-Licini e il liceo classico da una parte e il Carducci-Galilei e l’Ipsia Ricci dall’altra, a partire dall’anno scolastico 20242025. Inoltre si vocifera di una possibile fusione tra l’Isc di Petritoli e il Betti di Fermo. La mia preoccupazione – continua Di Vita – è che si creino istituti enormi e qualora si faccia la fusione tra Petritoli e l’Isc di Fermo ci sarebbe un unico dirigente per 1.300 alunni su plessi sparsi in sette comuni diversi. Nella provincia di Ascoli dovrebbe costituirsi un istituto scolastico omnicomprensivo che avrebbe sede a Montalto-Rotella e accorperebbe la sezione distaccata del liceo classico Leopardi che ha sede a Cupra. Da parte della Cgil c’è contrarietà assoluta a operazioni di questo tipo: la proposta che abbiamo fatto è di mantenere per il prossimo anno scolastico l’esistente, mentre gli istituti omnicomprensivi ci vedono contrari e fortemente preoccupati. Ad Ascoli città c’è un calo di iscrizioni in alcuni istituti".

Lorenza Cappelli