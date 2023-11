Ancora tempesta di vento. Semaforo crolla all’incrocio

Le raffiche di vento da sud-ovest, che hanno spazzato la Riviera e l’entroterra per tutta la notte e gran parte della giornata di ieri, hanno causato una strage di alberi su tutto il territorio. A Grottammare è stata sfiorata una tragedia, dal crollo di un semaforo lungo la Nazionale in zona Ascolani. Una consistente mareggiata ha interessato il litorale con onde di circa un metro e mezzo che hanno provocato il solito fenomeno erosivo degli arenili, in particolar modo a Grottammare e Cupra Marittima. Nel porto sono stati rinforzati gli ormeggi dei natanti per evitare eventuali danni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco fino a sera. Procediamo per ordine. Le zone maggiormente colpite dal vento sono state quelle di Ripatransone. Lungo la provinciale Menocchia diversi alberi sono crollati sulle strade, interventi anche al bivio per Carassai e bivio per Cossignano e lungo la provinciale 92. Un albero è caduto alla periferia di Ripatransone, dove nei pressi del cimitero le raffiche hanno staccato la guaina bituminosa sul tetto di un’abitazione. Piccoli alberi e rami sono caduti anche a San Savino. Nell’abitato di Cupra Marittima, lungo la strada che sale al Borgo di Marano, nelle vicinanze della casa di riposo Ciccarelli, un grosso ramo si è staccato da un pino secolare, senza causare danni a persone. Il caso più grave è stato il crollo di un semaforo all’incrocio per via Firenze. Il palo, completamente corroso dalla ruggine, si è spezzato di netto a metà altezza facendo crollare le lanterne nell’aiuola spartitraffico. "Ero ferma al semaforo quando ho sentito un colpo secco – racconta una donna che era al volante della sua auto – Mi sono voltata perché pensavo fosse esplosa una gomma, poi ho visto che era crollato il semaforo".

Poco distante c’era fermo anche uno scooterista che è stato sfiorato dal palo con le lanterne e che ha corso davvero il rischio più elevato di essere colpito. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di San Benedetto ed è intervenuto anche l’assessore alle manutenzioni del comune di Grottammare, Bruno Talamonti. C’è stato anche chi non ha rinunciato al bagno nel mare di Cupra, sull’arenile del Koko Beach, che è ancora attrezzato per ospitare turisti stranieri, teschi e olandesi, che ogni anno si trattengono fino a inizio inverno.

Marcello Iezzi