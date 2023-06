Ancora tensione al consiglio comunale Incognita Tari

Le riunioni del consiglio comunale di Massignano iniziano ad essere frequentate dai cittadini. Dopo la decisione del sindaco Massimo Romani, di voler stipulare una convenzione col Consorzio di polizia municipale, Monti Azzurri, in paese e non solo, si sta generando un forte malumore. In Consiglio c’è un clima sempre più teso tra maggioranza e minoranza. La seduta è stata monitorata dai carabinieri di Montefiore. Va detto che all’ordine del giorno non figurava la convenzione con il Consorzio ma, evidentemente, l’argomento è molto sentito ed i cittadini mantengono la guardia alta. Presenti i tre consiglieri di minoranza, assenti due membri della maggioranza, esponenti che con i propri voti hanno approvato il regolamento per l’applicazione della Tari che resterà invariata, con riserva, poiché sarà rivista, probabilmente a rialzo, per l’adeguamento all’Istat. L’ordine del giorno era farcito con sei fra interrogazioni e mozioni presentate dai due consiglieri di "Massignano che Ascolta" relative a ristrutturazioni, affido di gestioni, appalti. Il Presidente del Consiglio ha risposto oralmente a tutti i quesiti, ma il consigliere Enrico Fioroni non è stato soddisfatto ed ha votato contro tutti i punti.