Ancora topi in giro per il Buscemi, serve un intervento

Caccia fotografica al ratto dalle aule scolastiche dell’Istituto Alberghiero ’Filippo Buscemi’ di San Benedetto. Del caso, sottopostoci da alcuni genitori dei ragazzi, con tanto di video e di fotografie, ci eravamo occupati nel mese di settembre scorso sollecitando il Comune ad adottare i dovuti provvedimenti. I topi, che diventano sempre più grandi e numerosi, continuano ad esercitarsi in acrobazie saltando da una foglia all’altra delle palme sul viale Colombo, che sono arrivate addosso delle finestre delle aule dove gli studenti vengono continuamente distratti in una sorta di caccia fotografica alla pantegana. Al di la di questo nuovo hobby esercitato dagli studenti, ne va di mezzo l’igiene e la sicurezza della scuola, poiché i roditori possono raggiungere i laboratori ed i magazzini provocando danni alle scorte alimentari e compromettere la salubrità degli ambienti. Come avevano già fatto un paio di mesi fa, anche questa volta con nuove immagini, i genitori dei ragazzi tornano a sollecitare le autorità competenti affinché il problema venga affrontato in modo serio. Un intervento e sempre più urgente, a iniziare dalla distribuzione di esche rodenticide direttamente sulle chiome delle palme.