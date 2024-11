Ancora truffe con i messaggi: cosa non fare

Il fenomeno delle truffe si evolve sempre di più e adesso corre veloce anche sui telefonini. Tra le ultime trovate dei delinquenti c’è il messaggio su WhatsApp in cui si legge: "Abbiamo cercato di contattarla diverse volte. E’ pregato di richiamare il numero (segue numero telefonico)". Richiamare quel numero può comportare gravi rischi poiché appartiene a servizi a pagamento o a linee internazionali a tariffe maggiorate. L’utente, quindi, rischia addebiti finanziari elevati sul credito o sulla bolletta, ma anche la raccolta di dati personali che i truffatori ottengono, come dati bancari e informazioni sensibili, che possono essere usati per commettere altre frodi. Necessita quindi fare attenzione.

I consigli delle forze dell’ordine sono chiari: non richiamare i numeri ’nascosti’, ignorare i messaggi che richiedono azioni immediate; informarsi su numeri sospetti con una rapida ricerca on line; installare app di sicurezza per il telefono che possono bloccare automaticamente i numeri noti per attività fraudolente; segnalare i numeri alle autorità competenti. Se si è caduti nella trappola bisogna contattare l’operatore telefonico per verificare eventuali addebiti anomali; monitorare i conti bancari e dati personali e denunciare quanto accaduto alle autorità fornendo tutti i dettagli del caso. Queste truffe trovano terreno fertile sull’inganno e sulla mancanza di informazioni.