Ancora un cantiere sull’Ascoli-Mare: ma in quel tratto l’Anas era intervenuta da poco

Che il raccordo autostradale Ascoli-Mare sia un cantiere perenne se ne sono accorti ormai da anni tutti gli automobilisti che si trovano a transitare per un motivo o per l’altro su questo importante asse viario. E’ notizia di questi giorni dell’apertura dell’ennesimo cantiere, ma la cosa sorprendente è che è stato allestito su un tratto di superstrada fra Maltignano e Castel di Lama che era già stato oggetto di lavori per la sistemazione del New Jersey.

Il sospetto è che l’Anas stia intervenendo di nuovo poiché il lavoro effettuato in precedenza non sarebbe stato fatto, come si suol dire, del tutto "a regola d’arte". In sostanza è iniziato un nuovo intervento sui New Jersey che erano già stati sistemati con un lungo lavoro, una grande spesa, e con enormi disagi per gli automobilisti. Parliamo del tratto fra Maltignano e Castel di Lama in direzione mare, dove è iniziato di nuovo lo spostamento dei blocchi di separazione delle due carreggiate del raccordo autostradale dell’A14, col restringimento della carreggiata.

Fra gli addetti ai lavori circola l’informazione che qualcosa nell’istallazione dei New Jersey fatta recentemente in quel tratto qualcosa sarebbe andato storto e che c’è dunque la necessità impellente di porvi riparo per motivi di sicurezza, provvedendo ad un migliore ancoraggio alla sede stradale. Tanto che gli operai presenti nel cantiere appena riaperto stanno di nuovo spostando i blocchi e stanno realizzando un nuovo "alloggio" in cemento, più efficiente, dove poi riposizionare i New Jersey, ancorandoli poi nella maniera opportuna. Ciò per evitare che, nel malaugurato caso di un incidente stradale che coinvolga un mezzo pesante, nell’impattare contro il new Jersey della mezzeria il mezzo stesso possa spostarlo creando dunque una situazione di pericolo gravissimo anche per chi procede nell’altra corsia in direzione opposta, oltre che per gli occupanti dello stesso mezzo pesante. Così fosse, non ci si poteva pensare prima?

Diverse le proteste che sono già giunte alla nostra redazione per lamentare che per l’ennesima volta la superstrada Ascoli-Mare è oggetto di restringimenti stradali che non solo rallentano il traffico, ma creano inevitabilmente situazioni di pericolo per gli automobilisti. Non di rado accadono infatti incidenti, anche se non sempre a causa dei cantieri, ma anche per la guida non corretta di chi calpesta il codice della strada, non rispettando i limiti di velocità o usando il telefonino, fonte di grande distrazione.

Peppe Ercoli