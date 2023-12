Ancora vandali in montagna:: "Strage di cartelli indicatori"

Ancora atti di vandalismo sui Monti Gemelli e a questo punto non si tratta più di un caso. La sensazione è che a qualcuno non vada proprio giù che la montagna ascolana e teramana, sia vissuta tutto l’anno perché buttare giù i cartelli dei sentieri non è una ‘bravata’ ma un vero dispetto. La segnalazione è arrivata dalle sezioni Cai di Ascoli e dei Monti Gemelli. "Sulla nostra montagna si ripetono atti di teppismo perpetrati da vandali – hanno dichiarato i responsabili sezionali del Club Alpino – Il sospetto non ricade su balordi o ragazzi sbandati che pure all’inizio erano stati indicati come i possibili protagonisti. Ma gli episodi che hanno visto coinvolti i cartelli segnaletici dei sentieri si sono verificati in zone posizionate su percorsi non facilmente raggiungibili. A questo punto crediamo sia opera di un progetto per rendere la nostra montagna ‘Non Fruibile’. Chi abita in montagna sa, ma non si pronuncia e questo rende ancora più gravi gli episodi. Il giorno della vigilia di Natale siamo saliti fino alla Croce del Girella e abbiamo trovato una strage di cartelli indicatori. Anche dal lato di San Vito sono tutti rotti, nonostante alcuni li abbiamo sostituiti, anche questi sono stati nuovamente distrutti e sono rimasti solo i pali. Inutile dire che noi della sezione Cai di fronte a queste barbarie che continuano a ripetersi ci siamo arresi. Mi dispiace solo che resteranno dei pali spogli a deturpare l’ambiente. Noi ci siamo impegnati ed avevamo fatto un ottimo lavoro, ricevendo complimenti ed elogi da parecchi escursionisti, ma probabilmente a qualcuno questo ha dato fastidio". A tal proposito anche il Presidente del Cotuge Enzo Lori si è espresso per stigmatizzare quanto avvenuto: "E’ necessario che tutti si sentano responsabilizzati".

Valerio Rosa