Ancora voglia di estate

Lo Chalet Bagni Oltremare di San Benedetto attrae ogni anno turisti stranieri e italiani, e i clienti del territorio che da molti anni, ad ogni stagione, scelgono di vivere la sua spiaggia, il bar e il ristorante, potendo gustare bagni di mare e sole, aperitivi, pranzi o cene di pesce. Cosi, estate dopo estate, ci si ritrova, ma si fanno anche nuovi incontri: alla guida di questa grande famiglia, sempre a disposizione dei clienti ci sono i fratelli Maria Rita e Gigi Capriotti, che supportati, la prima dal marito Giacinto e il figlio Riccardo, il secondo dal figlio Jacopo, e da un forte staff, d’estate affiancano il loro impegno presso il Caffè Centrale di Monteprandone con quello sulla riviera, con cordialità, professionalità e disponibilità. "E’ una estate strana dal punto di vista meteorologico – dicono Rita e Gigi – non buona nella prima parte e non bene nel primo periodo di luglio, poi però si è rivelata una stagione strepitosa e stiamo ancora lavorando bene. Sono tanti gli stranieri che ci scelgono e altrettante le famiglie diciamo storiche che continuano a farlo. Avendo memoria e pensando ai due anni di Covid che abbiamo vissuto, se è vero che ci sono stati meno italiani è altrettanto vero che ci sono stati tanti stranieri e che continuano ad esserci e in molti di loro affollano la nostra sala ristorante".