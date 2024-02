Riprende il tour nelle sale marchigiane del film ’Ancora volano le farfalle’ diretto da Joseph Nenci e prodotto e distribuito da A&P Group – Trasmetto.it. La storia è ispirata alla vita della 25enne Giorgia Righi, affetta da Atassia di Friedreich, una rara malattia neuro degenerativa davanti alla quale però la giovane pesarese non si è arresa lottando per realizzare tutti i suoi sogni. Oggi le farfalle voleranno ad Ascoli alle 21 al Cinema Odeon.In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare ’Ancora volano le farfalle’ permetterà di conoscere un po’ più da vicino la storia di Giorgia Righi e del film a lei dedicato. Sarà presente il cast in sala. Nel ruolo della sorella della protagonista ci sarà l’attrice ascolana Giorgia Fiori.