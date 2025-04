Andato a vuoto il primo tentativo per la gestione del locale

E’ andato a vuoto il primo tentativo dell’amministrazione comunale di Grottammare impegnata ad affidare la gestione del locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande al piano terra del palazzo Kursaal. Un locale ben esposto sull’omonima piazza, in riva al mare e con ottime potenzialità, eppure non si è trovato, dopo il primo bando, un privato disposto a gestirlo. Vi sono state sei o sette persone, tra privati e società, che hanno partecipato al sopralluogo, ma alla fine nessuno ha presentato un’offerta economica entro la data del 14 aprile scorso. Evidentemente, tra i requisiti richiesti dal bando c’è qualcosa che non convince l’aspirante gestore o ci sono elementi troppo vincolanti. Il vincitore del bando, base d’asta 18 mila euro annui per 6 anni, oltre a gestire il locale di ristorazione si deve occupare anche del servizio di apertura, chiusura, vigilanza, custodia e pulizia degli spazi occupati dal Museo dell’Illustrazione Contemporanea. Vi è poi il requisito che il richiedente deve avere il possesso di licenza somministrazione bevande, da almeno tre anni, che sembra essere limitante. La stagione si avvicina e il Comune deve fare un nuovo bando in tempi rapidissimi eliminando vincoli di troppo.