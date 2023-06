Andava a funghi, soccorsa una donna

I tecnici della stazione di Ascoli del soccorso alpino e a speleologico Marche sono stati allertati ieri dal 118 per una donna scivolata lungo un pendio mentre era in cerca di funghi ad Acquasanta riportando un taglio sul bacino. Due squadre del Cnsas Marche, giunte in breve tempo sul posto, hanno predisposto la calata della barella con il supporto dei vigili del fuoco, mentre il sanitario del soccorso alpino e speleologico ha medicato e stabilizzato la donna, che è stata poi trasportata fino all’ambulanza del 118; è in buone condizioni. Vivere la montagna in ragionevole sicurezza durante l’estate, consapevoli dei rischi e delle opportunità` che questo ambiente offre: sono gli obiettivi dell’iniziativa "Sicuri sul sentiero" 2023, la tradizionale giornata organizzata dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in collaborazione con il Club Alpino Italiano per diffondere la sicurezza e la prevenzione del rischio nell’ambiente montano durante la stagione estiva. In questo ambito domenica scorsa ad Acquasanta si è svolto un incontro informativo con la partecipazione dell’associazione di promozione sociale AP Events.